Сретение Господне 2021 - что нельзя делать 15 февраля

В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отмечают Сретение Господне. Этот праздник считается одним из самых важных, он посвящен принесению младенца Иисуса в храм на 40-й день после рождения.

В народе Сретение связывают с приходом весны, а в храмах освящают воду для лечебных целей.

Каждому верующему желательно на Сретение посетить храм и помолиться.

Некоторые люди придерживаются следующего обряда: приносят освященные свечи и воду домой, оставляют в комнате для защиты от бед.

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Святая вода считается целебной в этот день, ее можно использовать и для снятия сглазов.

В праздник принято прощать обиды, проводить время с самыми близкими и помогать людям, которые сильно нуждаются в этом.

Что нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля

На Сретение нельзя пропускать праздничную службу в храме, нужно хотя бы зайти, поставить свечку и помолиться.

Причем нельзя идти из церкви без свечи — освященную Стритенскую свечу несут домой и хранят весь год.

Под запретом Сретения тяжелый физический труд, кроме той, что делается безвозмездно на благо других людей.

Нельзя скучать в Сретение, это радостный праздник, в который принято веселиться. Кроме того, категорически нельзя ругаться и ссориться: это может обернуться большими неприятностями.

Также не стоит отправляться в дальний путь, поскольку она может закончиться неожиданно и плохо.

Кроме того, говорят, что на Сретение нельзя класть деньги на кухонный стол, чтобы не спугнуть удачу.

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