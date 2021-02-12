Сретение Господне 2021: что можно и нельзя делать в праздник [ Редактировать ]
В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отмечают Сретение Господне. Этот праздник считается одним из самых важных, он посвящен принесению младенца Иисуса в храм на 40-й день после рождения.
В народе Сретение связывают с приходом весны, а в храмах освящают воду для лечебных целей.
Каждому верующему желательно на Сретение посетить храм и помолиться.
Некоторые люди придерживаются следующего обряда: приносят освященные свечи и воду домой, оставляют в комнате для защиты от бед.
Святая вода считается целебной в этот день, ее можно использовать и для снятия сглазов.
В праздник принято прощать обиды, проводить время с самыми близкими и помогать людям, которые сильно нуждаются в этом.
Что нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля
- На Сретение нельзя пропускать праздничную службу в храме, нужно хотя бы зайти, поставить свечку и помолиться.
- Причем нельзя идти из церкви без свечи — освященную Стритенскую свечу несут домой и хранят весь год.
- Под запретом Сретения тяжелый физический труд, кроме той, что делается безвозмездно на благо других людей.
- Нельзя скучать в Сретение, это радостный праздник, в который принято веселиться. Кроме того, категорически нельзя ругаться и ссориться: это может обернуться большими неприятностями.
- Также не стоит отправляться в дальний путь, поскольку она может закончиться неожиданно и плохо.
- Кроме того, говорят, что на Сретение нельзя класть деньги на кухонный стол, чтобы не спугнуть удачу.
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