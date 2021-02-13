Звільнення українських полонених. Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із шістьма моряками - членами екіпажу судна, яке кілька місяців тому захопили пірати у Гвінейській затоці та вимагали викуп. Скільки саме - не розголошують. Та після тривалих перемовин, українців таки звільнили з полону. Сталося це ще наприкінці січня, та на батьківщину вони потрапили лише сьогодні.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дипломати, дійсно, прекрасно попрацювали, і МЗС, і наші розвідники - була зроблена достатньо складна комбінація і тут питання не в грошах. У цілому, висновок такий: людей повернули, гроші не втратили, - тому операція пройшла блискуче, через те, що всі здорові-живі.

Костянтин Андріїв, моряк: