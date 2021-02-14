Коронавирус в Украине резко пошел на спад: статистика на 14 февраля [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине за минувшие сутки, 13 февраля, зафиксировано 3 094 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболело в том числе 183 ребенка и 72 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 1 917 человек;
- летальных исходов - 45;
- выздоровело - 2 002 человека;
- проведено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15 576, методом ИФА - 3 635).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 271 143 человека;
- выздоровело - 1 114 301 человек;
- летальных исходов - 24 330;
- проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Напомним, за сутки 12 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 182 лицам, госпитализировали 1 889 человек.
Как ранее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.
Читайте также, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.
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