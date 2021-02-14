Коронавирус в Украине - статистика на 14 февраля Источник: ТАСС

В Украине за минувшие сутки, 13 февраля, зафиксировано 3 094 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболело в том числе 183 ребенка и 72 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 1 917 человек;

летальных исходов - 45;

выздоровело - 2 002 человека;

проведено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15 576, методом ИФА - 3 635).

За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 271 143 человека;

выздоровело - 1 114 301 человек;

летальных исходов - 24 330;

проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Напомним, за сутки 12 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 182 лицам, госпитализировали 1 889 человек.

Как ранее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.

Читайте также, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.

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