Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко, Дмитро Мироненко... На фронті - сьогодні троє загиблих. Українські бійці підірвалися на вибухівці. Розслідувати їхню загибель мають особисто міністр оборони та головнокомандувач Збройних Сил. Президент доручив Андрію Тарану та Руслану Хомчаку терміново виїхати на Донбас.

Загалом цей тиждень на фронті теж був трагічним і кривавим. 5 смертей, є поранені. По всій лінії зіткнення активізувалися снайпери, бойовики б'ють із заборонених калібрів.

Європа традиційно висловлює стурбованість. Але при цьому місія ОБСЄ знову не завжди бачить Обстріли українських позицій. Тож у четвер Володимир Зеленський особисто повіз послів держав "великої сімки" на передову. Того дня загинуло двоє наших солдатів.