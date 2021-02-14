Весь цей тиждень в американському Сенаті розглядали питання про імпічмент Дональду Трампу. Не заради того, аби відібрати в нього владу, якої в нього вже й так нема, а щоб не допустити до влади у майбутньому.

Однак, імпічмент не підтримали. А сам Трамп зробив заяву, що й далі боротиметься за інтереси американців.

І ця заява стала першою після тривалої мовчанки, бо екс-президент... "зник з радарів".

Де ж він зараз? Як живе, як проводить час?

"Він полетів, але обіцяв повернутися". В день, коли 45-й президент покинув Білий дім (поки ще мав на це право, замовивши "борт номер один"), його востаннє бачили на публіці.

У Флориді на шляху кортежу Трампів тоді вишикувалися люди. Музика, плакати, символіка президентської кампанії 2020-го…

І гучні - такі, щоб він через броньоване скло автівки почув, - крики "ми тебе любимо", - так Трампа зустрічала Флорида, де йому тепер жити.

У Флориді кожної зими ховаються від холодів, проблем, фанатів або виборців - такі різні люди... Колишні рядянські поп-зірки - від напівзабутих Валерія Леонтьєва та Ігоря Ніколаєва, до Кіркорова і Варум з Агутіним; поруч з артистами з минулої епохи - колишні українські посадовці, які записали майно на дітей, онуків та племінників... Ми ж з вами в це не віримо, правда? - але знайомі рієлтери пліткують, що навіть один з екс-керівників українського уряду купив тут кілька дорогих квартир і записав на сестру... Тут немає цін менших за кілька мільйонів, але тепер вони підуть угору, адже який сусід з'явився - сам Дональд Трамп!

Він, можливо, і хотів би повернутися до Нью-Йорка, але родина Трампів має відтепер жити ось у цьому маєтку із красивою назвою "Мар-а-Лаго". Чарівний краєвид, майже 6 тисяч квадратних метрів території, безкрайні поля для гольфу. І унікальна можливість сховатися від світу. Бо хоча сам будинок добре видно з берега, (а ще краще - з повітря, над ним немає безпольотної зони), деталей навіть із дрона не розгледіти.

В останній рік свого президентства, Трамп змінив місце реєстрації і прописався у містечку Вест-Палм-Біч. Це була формальність, просто так для бізнесу краще - податки менші. Він же однаково збирався ще 4 роки у Білому домі провести. Але після поразки таки довелося сюди переїжджати. І перед інавгурацією Байдена вантажівки поспіхом перевозили у Флориду меблі, одяг та особисті речі першого подружжя Америки.

Для тих, чиї будинки неподалік від резиденції відставного політика, таке сусідство - честь.

Валері Барто, сусідка Трампа:

Його тут люблять - особливо в цьому районі. Трамп для нас багато хорошого зробив і мені навіть його шкода, що так все закінчилося.

Але хоча б здалеку привітатися зі своїм сусідом, жителям Вест-Палм-Біч - складно.

За весь час з моменту відставки Трампа ніхто не чув і не бачив. Зовсім як у старому шлягері - "Не ищи меня в контакте, в "Одноклассниках" нас нету", - його більше не видно у соцмережах (екаунти у "Ютубі" та "твіттері" заблоковані), і на людях, ані 45-й президент, ані Меланія Трамп взагалі не з'являються.

Щодо колишньої першої леді, то її друзі кажуть, Меланья щаслива, що нарешті залишила Білий дім, де завжди почувалася чужинкою. Тепер щодня двічі ходить у спа-салон, розташований просто на території маєтку, а потім особисто накриває для чоловіка вечерю. Чим зайнятий Дональд Трамп, навіть для людей із колишнього оточення - загадка. Можливо, цілими днями грає у гольф? Чи дивиться старі комедії часів своєї молодості? Або все ж таки слідкує через пряму трансляцію з Капітолію, як вирішується його доля? Хай там як, він тепер у власній стихії. Флорида - майже єдиний штат, де йому раді.

Пані Дебора О'Брайєн - ровесниця Трампа і теж його нова сусідка, - і передвиборну рекламу біля свого будинку прибирати заборонила, і на прогулянку щодня виходить у його фірмовій футболці. Зізнається: мріє, що колись її кумир заходе пройтися, а вона тут як тут.

Дебора О'Брайєн, сусідка Трампа:

Він один такий, що намагався за нас всіх боротися! І ми за це такі вдячні, що й зараз його підтримуємо, і завжди будемо. Ми його не покинемо!

А ще - сподівається, що Трампи колись запросять сусідів на чай у Мар-а-Лаго, про розкіш якого вони тільки чули. Річ у тім, що останні півстоліття потрапити туди могли тільки чиновники (у сімдесятих це була державна резиденція), а відколи у 1985 році Трамп викупив її в уряду, - двері відчиняли тільки для членів створеного тут приватного гольф-клубу. В статуті прописали, що гості мають право жити в Мар-а-Лаго лише впродовж тижня, і не більше 21-го дня на рік. І тепер сам власник несподівано став заручником цих умов. Знайшлась родина, яка у суді вимагає Трампів... виселити. Бо з точки зору закону, він - гість, а тому йому час пакувати валізи. Медіа із задоволенням взялися все це обговорювати і обсміювати.

Фрагмент "Шоу Джиммі Феллона":

Я не здивований, що ніхто не хоче жити поруч з Трампом! Бо сусіди зазвичай цукру просять позичити, а Трамп вранці постукає тобі у двері, скаже - позичте до завтра 400 мільйонів? А ще не здивуюся, що переїде - і відгородиться від всіх Мексиканською стіною, яку не добудував?!

Жарти жартами, але справа серйозна, і щоб не з'їжджати експрезиденту довелося найняти команду адвокатів, певно, соліднішу, ніж ті, що його на процесі імпічменту захищали.

Брайан Келт, професор права:

Якби імпічмент таки затвердили, то він не міг би нікуди більше балотуватися. Однією проблемою менше - але і ця немаленька!

Адже залишитися без домівки того як ще й роботу втратив - мільярдеру Трампу не могло і у страшному сні наснитися. А жителі Вест-Палм-Біч налякані - кажуть, хоч би в їхньому курортному містечку мітинги не почалися!

Він до повстання закликав, по тєлєку кажуть, "підбурював натовп" - але це зараз нам всім може "відгукнутися".

Політологи ж "зникнення" Трампа пояснюють просто. Кажуть: він робить "театральну паузу" навмисно. Це закони жанру - той, хто весь час був на видноті, має зникнути зі сцени миттєво і безслідно. Щоб публіка помітила відсутність, простила, і запросила вийти "на біс".