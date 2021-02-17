В среду, 17 февраля, в ходе заседания парламента было принято постановление, посвященное годовщине Евромайдана. "За" проголосовали 295 народных депутатов.

Согласно ему, Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо

В нем говорится, что акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад на Майдане Независимости в Киеве, а так же в других местах столицы и разных городов, поселков и сел по всей стране, не должны повториться.

Подчеркивается, что узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным является абсолютно недопустимым явлением, что вызывает долговременные тяжкие последствия.

Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия России и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Россией и действовал вопреки национальным интересам Украины.

Кроме того, противоправную деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства Рада осудила как такую, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому в Украине появится Единый портал сообщений о коррупции.

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