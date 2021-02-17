Украинцев обяжут новыми налогами [ Редактировать ]
В Украине планируют ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан, полученные от оказания определенных услуг, и которые не превышают 100 размеров минимальной заработной платы в год. Соответствующий проект закона №5046 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
Новшество коснется граждан, которые работают самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.
Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа через портал "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика.
Как указывается в пояснительной записке к документу, реализация проекта закона "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов" призвана легализовать деятельность физических лиц, оказывающих услуги другим лицам лично без использования труда наемных работников, и которые получают оплату наличными, а также создать "благоприятные условия для уплаты налогов указанными лицами".
Платить налог обяжут физлиц, которые оказывают такие услуги
- преподавательская деятельность;
- деятельность по дизайну;
- деятельность в сфере фотографии;
- предоставление услуг перевода;
- профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.и.у.;
- предоставление услуги ухода;
- производство пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ;
- индивидуальная художественная деятельность;
- ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
- электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;
- деятельность по уборке;
- услуги домашней прислуги;
- предоставления ландшафтных услуг;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление услуг такси и перевозки вещей (переезда)
- прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;
- предоставление в аренду или субаренду жилых помещений (общей площадью не более 400 квадратных метров), нежилых помещений (площадью не более 900 "квадратов").
Ставку налога хотят установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого социального взноса.
Налогоплательщики будут обязаны до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить налог на дополнительные доходы.
Ранее сообщалось, что Facebook, Google и TikTok будут платить налоги в Украине.
по теме
В среду, 17 февраля, в Ривне произошел пожар в здании
16 февраля православные христиане почитают память двух святых Семеона и Анны
Погода в Украине существенно изменится только к концу февраля
В пятерку основных причин смерти наших граждан вошли также и неврологические заболевания
Во время взрыва в помещении находились двое мужчин, один из которых получил осколочные ранения конечностей