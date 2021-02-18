В четверг, 18 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине". Об этом сообщил автор законопроекта, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук.

Документ предусматривает отказ от сезонного перевода часов.

Стефанчук отметил, что в Евросоюзе уже не первый год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение.

Кроме того, 95% территории Украины находятся в пределах одного часового пояса - UTC. Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других поясах. Разница во времени между восточной и западной точкой составляет 68 минут.

Стефанчук добавил, что после оккупации украинских территорий Россия ввела на них московское время. Этот законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.

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