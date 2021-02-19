В пятницу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса на кандидата в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Глава государства также создал специальную конкурсную комиссию. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский поручил конкурсной комиссии в двухнедельный срок разместить объявление о проведении конкурса и обеспечить его проведение. Комиссия будет сформирована из специалистов в области международного права.

Министерство иностранных дел, согласно указу президента, должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения официальными языками Совета Европы.

Конкурс предусматривает тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов. По результатам собеседования и тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов определит трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ.

Кто может стать участником конкурса

Кандидатом для избрания судьей ЕСПЧ может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра или приравненное к ней высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста.

Кандидат должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет.

Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику ЕСПЧ, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кто не может стать кандидатом

Кандидатом в судьи ЕСПЧ не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе:

достигло 65 лет;

признана судом недееспособной;

имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи;

имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанное с коррупцией правонарушение.

Ранее правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Азербайджана. Армения обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.