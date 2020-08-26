Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился рассмотреть жалобу фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко. Суд начнет рассмотрение жалобы при первой возможности.

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

На своей странице в Facebook адвокат заявил, что ЕСПЧ получил жалобы по задержанию Кузьменко, которое защита считает незаконным, и ряду других нарушений по делу Шеремета. Беспалый также опубликовал письмо-ответ от ЕСПЧ.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.