В Украине выросло число зараженных COVID - Минздрав [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 182 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в новой статистике от Минздрава.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 153 человека;
- выздоровели - 4 351 человек;
Сделано 23 660 ПЦР-тестов, 14 782 ИФА-тестов и 11 158 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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