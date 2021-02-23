В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 182 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в новой статистике от Минздрава.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 153 человека;

выздоровели - 4 351 человек;

Сделано 23 660 ПЦР-тестов, 14 782 ИФА-тестов и 11 158 экспресс-тестов на антиген.



Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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