Эпидемия коронавируса в Ивано-Франковской области развивается очень быстрыми темпами. Регион фактически "пылает" от эпидемии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде.

Читайте также Вакцина от COVID в Украине: Шмыгаль сделал заявление

"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал лава правительства.

Ранее сообщалось, что мэр города в Ивано-Франковской области умер от коронавируса. 18 декабря у Владимира Гаразда был диагностирован коронавирус, с 25 декабря он находился в реанимации.

Также мы писали о том, что Ляшко экстренно выехал в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом и переполненных больниц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.