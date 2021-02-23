Каждый человек имеет свой индивидуальный характер. Одни умеют спокойно реагировать на разные жизненные обстоятельства, а другим, наоборот, только в удовольствие закатить истерику и показать свой характер на пустом месте. Астрологи рассказали, какой знак зодиака настоящий скандалист.

Итак, на первом месте оказались Стрельцы. Они скандалят не ради достижения какой-то великой цели, а исключительно для собственного удовольствия. Повод неважен, если его нет - Стрелец закатит скандал на ровном месте.

Они вспыльчивы и импульсивны, взрываются на ровном месте. Причем делают они только для души - скандалы, разборки и разбирательства приносят им внутреннее удовлетворение.

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