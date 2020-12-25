Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: что ждет каждого [ Редактировать ]
До Нового года осталось совсем немного. Астрологи говорят, что год Быка в целом будет успешным для всех знаков зодиака, но добиться успеха в намеченных целях можно будет только усердно работая, проявив терпение и выносливость.
Больше всего повезет самым ответственным и надежным знакам зодиака. Астрологи утверждают, что 2021 год подкинет нам много новых задач, решать которые необходимо без промедления.
Гороскоп на 2021 год - Овен
Год Быка для Овнов энергетически благоприятен. Это будет время финансовых побед, успешного начала новых дел. Также в первые месяцы астрологи советуют совершать все самые важные дорогостоящие покупки. К началу весны может появиться много новых дел, которые будут вызывать у Овнов негативную реакцию.
Вторая половина года для Овнов будет более спокойной и размеренной. Ожидаются большие и в основном благоприятные изменения в любовной сфере, особенно для тех, кто одинок. В 2021 году нужно брать инициативу в свои руки — знакомиться, предлагать свидания, звонить, идти на контакт. Не стоит закрываться от людей.
Гороскоп на 2021 год - Телец
Этот год для Тельцов будет весьма насыщенным и интересным. Скучать точно не придется, однако это не значит, что на пути не окажется никаких трудностей. Они будут, и их может быть немало, особенно ближе к самому концу.
В домашней атмосфере будет проще работать, принимать решения. Очень хорош год Быка для работников из сферы фриланса. Начать его стоит с правильного оформления рабочего места. Также этот год прекрасно подходит для ремонта, переездов, смены жилья, обновления обстановки.
Гороскоп на 2021 год - Близнецы
Близнецам спастись от периодических проблем с энергетикой поможет арт-терапия. Творчество — лучшее лекарство от бед и неурядиц. В 2021 году звезды и планеты помогут людям этого знака найти новые увлечения, новую работу, полностью изменить жизнь и поменять цели, скорректировать путь, по которому нужно идти к счастью и успеху.
Это будут судьбоносные двенадцать месяцев, в которые Близнецам удастся преобразить себя и все вокруг. Если к этому не стремиться, это все равно произойдет, но результат может быть не таким приятным. Астрологи советуют не терять контроль и не бросать все со словами "будь что будет". Это то самое время, когда все будет так, как хотят Близнецы, пишет dailyhoro.ru.
Гороскоп на 2021 год - Рак
У Раков ожидается очень необычный и динамичный год, в который будет много плановых и внеплановых изменений. Чтобы отразить первую волну неурядиц, Ракам стоит с головой уйти в работу уже в самом начале года. Первое время отдыха — апрель-май. В эти два месяца можно позволить себе сменить обстановку.
Летом и осенью удача будет то приходить, то уходить, однако неизменным останется одно — интуитивное чутье Раков. С начала и до самого конца года внутренний голос будет помогать в трудные минуты. Последние пару-тройку месяцев Ракам лучше посвятить семье и дому.
Гороскоп на 2021 год - Лев
У Львов год ожидается очень нервозный и непредсказуемый. Астрологи советуют помнить только все самое хорошее, чтобы позитивные мысли грели душу. Относительно спокойным и благоприятным периодом станет время с июля по ноябрь.
В остальное время Львам стоит пристально следить за самочувствием, потому что могут возникать проблемы на фоне переутомления и переживаний. Заговоры на крепкое здоровье помогут остаться сильными, готовыми идти дальше сквозь огонь и воду. Также полезно почаще вспоминать о необходимости отдыха.
Гороскоп на 2021 год - Дева
У Дев далеко не самыми спокойными станут первые недели зимы. Возможны временные неурядицы в семье и в отношениях.
Весной и летом не ожидается больших изменений, однако Девы могут сами устроить себе в это время перемены — например, сменить должность на более перспективную, сделать ремонт в доме или отправиться в путешествие. Можно смело тратить на себя и на свою семью крупные суммы денег. Осень и конец года станет очень важным временем, в которое нужно будет оставаться собранными и ответственными.
Гороскоп на 2021 год - Весы
Весам в 2021 году повезет в любви. Одиноким представителям данного знака будет гораздо проще искать вторую половинку из-за повышенного обаяния и харизмы.
В делах и в работе самым благоприятным временем для людей этого знака можно считать апрель-май и август-сентябрь. В эти месяцы можно открывать новый бизнес, совершать дорогостоящие покупки. В самом начале и в конце года полезно заниматься обучением, получением новых навыков. Активные информационные потоки помогут Весам стать умнее.
Гороскоп на 2021 год - Скорпион
Скорпионы будут очень успешными в любовной сфере. Особенно это касается тех, кто уже находится в отношениях или обрел семью. Год Быка лучше проводить вместе с теми, кто может оказать моральную поддержку.
Одиноким Скорпионам лучше сфокусироваться на делах и работе, а отношения появятся сами собой. В эти двенадцать месяцев лучше не тратить свое время на попытки кому-то понравиться. В целом 2021 год будет весьма продуктивным и полезным для Скорпионов, но лишь для тех, которые не пытаются угнаться за двумя зайцами одновременно.
Гороскоп на 2021 год - Стрелец
Стрельцам в 2021 году можно быть самими собой и не притворяться. Это идеальный год для любимых занятий и увлечений. Первая его половина пройдет под эгидой спокойной энергетики ночных светил, поэтому до середины лета можно заниматься тем, к чему лежит душа. Ближе к августу стоит перестать рисковать и действовать безрассудно.
В конце лета и осенью Стрельцов ожидают некоторые неурядицы в финансах. Звезды станут непредсказуемыми, поэтому энергия этих людей будет утекать очень быстро.
Гороскоп на 2021 год - Козерог
Начать 2021 год Козерогам стоит с очистки дома от негативной энергии. Это можно сделать посредством генеральной уборки, но лучше еще и выбросить ненужные вещи, старый хлам, освободить место для новых вещей. В целом это будет очень благоприятный год, особенно если не цепляться за прошлое и заботиться о своем здоровье.
К критике со стороны окружающих лучше относиться с оптимизмом или просто не реагировать на нее. В противном случае это изрядно расшатает нервы Козерогов и выбьет их из ритма. Во второй половине года можно ждать приятных сюрпризов.
Гороскоп на 2021 год - Водолей
Начать год Быка Водолеям стоит с борьбы против скептицизма и негатива. Отрицательные мысли будут притягивать проблемы самого разного масштаба, поэтому лучше думать лишь в позитивном ключе, воспринимая испытания судьбы как прекрасную возможность стать мудрее и сильнее.
Начало года станет временем, когда можно разглядеть первые результаты проделанной ранее работы. Также в 2021 году придется встретиться с событиями, которые предстоит пережить впервые в жизни. В конце года людям данного знака можно будет заниматься юридическими делами, решением жилищных вопросов.
Гороскоп на 2021 год - Рыбы
Рыбам астрологи не советуют наживать новых недоброжелателей. Опасные люди могут серьезно подпортить настроение. В 2021 году стоит идти по пути созидания, а не разрушения. Войны и конфликты станут очень энергозатратными.
Если оставаться позитивными, год Быка может превратиться во время больших побед и позитивных изменений во всех сферах. Астрологи советуют Рыбам не впадать в крайности, а также бороться с меланхоличным настроением. Вторая половина года прекрасно подойдет для путешествий и отпуска.
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