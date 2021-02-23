Астрономы из США разработали карту черных дыр, точное местонахождение которых известно науке в настоящий момент. Для того, чтобы это сделать понадобилось очень много лет.

Карта состоит из 25 белых точек, найденных телескопами, работающими на низких радиочастотах. При этом, каждая из точек является сверхактивной черной дырой, способной ежесекундно поглощать космические объекты.

Отмечается, что детальное изображение охватывает радиоволны, которые были обнаружены с помощью LOw Frequency ARray (LOFAR) в Европе. Сеть для исследований состоит из 20 тысяч радиоантенн-радаров, расположенных в 52 местах по всей Европе. Известно, что LOFAR является единственной сетью радиотелескопов, способных показывать изображение объектов с высоким разрешением.

Фото: LOFAR

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Кроме того, черная дыра обнаружена на угрожающе близком расстоянии до Земли. Близкое космическое тело обнаружена при помощи 2,2-метрового телескопа MPG/ESO в обсерватории La Silla в Чили.

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