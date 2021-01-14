Самая далекая известная науке сверхмассивная черная дыра была обнаружена астрономами из Университета Аризоны. Находится она на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли, сообщает The Daily Mail.

Эксперты говорят, что квазар J0313-1806, представляющий собой форму сверхмассивной черной дыры с высокой энергией, образовался, когда Вселенной было всего 670 миллионов лет.

Квазары возникают, когда мощная гравитация сверхмассивной черной дыры в ядре галактики втягивает окружающую материю, которая формирует вращающийся диск из перегретого материала вокруг черной дыры, высвобождая огромное количество энергии.

Квазар J0313-1806

По массе 1,6 миллиарда Солнц и более чем в 1000 раз ярче, чем вся наша Галактика Млечный Путь, черная дыра сформировалась относительно быстро.

Время открытия и размер ставят под сомнение современные теории о том, что сверхмассивные черные дыры образуются из коллапсирующих звездных скоплений, а астрономы предполагают, что они могут образовываться из первичного холодного газообразного водорода.

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Исследование показало, что, если бы сверхмассивная черная дыра образовалась всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва и росла с максимально возможной скоростью, ей потребовалось бы не менее 10 тысяч солнечных масс.

Черная дыра обнаружена "Атакамской большой решеткой миллиметрового диапазона" (ALMA)

Квазар предлагает редкую возможность заглянуть в жизнь Вселенной на заре времен, когда многие процессы, которые с тех пор замедлились или прекратились, еще были в полном разгаре.

Действуя как космическая паяльная лампа, квазары яростно "выжигают" свое окружение, эффективно очищая свою родительскую галактику от большей части холодного газа, который служит сырьем для формирования звезд.

Для сравнения, черная дыра в центре Млечного Пути стала в основном бездействующей, а сама галактика производит звезды с массой около одной солнечной в год, тогда как галактика, в которой находится эта черная дыра, производила 200 солнечных масс в год.

Квазар в представлении художника

Вероятно, это не единственная черная дыра раннего периода формирования Вселенной. Исследователи ожидают найти еще несколько квазаров того же периода, в том числе потенциальных новых рекордсменов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые наблюдали слияние черной дыры с таинственным объектом. Астрономы так и не смогли идентифицировать более легкий объект, который оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры.

Также в прошлом году ученые увидели, как черная дыра "родила" новую планету.

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