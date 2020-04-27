Ученые из США смогли заметить процесс рождения черной дырой нового небесного тела.

Об этом сообщает Chandra.

По информации, астрономы с помощью телескопа смогли обнаружить явление, когда сверхмассивная звезда очень близко подошла к черной дыре и смогла "родить" планету.

Отмечается, что такое явление произошло из-за расслоения верхних пластов звезды, что и повлекло за собой потерю газового карлика, который начал вращаться вокруг дыры с периодом в 9 часов.

Известно, что галактика, где было обнаружено необычное явление находится в 250 миллионах световых лет от планеты Земля, а ее вес составляет 400 тысяч солнечных масс.

Фото: Chandra

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