Черная дыра "родила" новую планету [ Редактировать ]
Ученые из США смогли заметить процесс рождения черной дырой нового небесного тела.
Об этом сообщает Chandra.
По информации, астрономы с помощью телескопа смогли обнаружить явление, когда сверхмассивная звезда очень близко подошла к черной дыре и смогла "родить" планету.
Отмечается, что такое явление произошло из-за расслоения верхних пластов звезды, что и повлекло за собой потерю газового карлика, который начал вращаться вокруг дыры с периодом в 9 часов.
Известно, что галактика, где было обнаружено необычное явление находится в 250 миллионах световых лет от планеты Земля, а ее вес составляет 400 тысяч солнечных масс.
Фото: Chandra
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