В деревне Камольи возле Генуи в результате оползня в море обрушилось кладбище Источник: Instagram

В итальянской деревне Камольи возле Генуи в результате оползня в море обрушился утес, на котором располагалось старинное кладбище. Об этом сообщает местное издание Il Secolo XIX.

В результате происшествия разрушено несколько сотен могил и две часовни. Около 200 гробов, упавших почти с 50-метровой высоты, оказались в Средиземном море.

Часть из них уже покоятся на морском дне, а часть дрейфует, спасатели пытаются найти их с помощью дронов.

Местные жители разгневаны тем, что местные власти ничего не предпринимали, чтобы укрепить аварийный утес, состояние которого из-за эрозии уже несколько лет внушало опасения.

Момент обрушения кладбища с прилегающими зданиями попал на видео.

Ранее сообщалось, что в Мукачево на Закарпатье под воду ушло местное кладбище.