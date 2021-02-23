В Италии обрушился утес с кладбищем: 200 гробов унесло в море (видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
В итальянской деревне Камольи возле Генуи в результате оползня в море обрушился утес, на котором располагалось старинное кладбище. Об этом сообщает местное издание Il Secolo XIX.
В результате происшествия разрушено несколько сотен могил и две часовни. Около 200 гробов, упавших почти с 50-метровой высоты, оказались в Средиземном море.
Часть из них уже покоятся на морском дне, а часть дрейфует, спасатели пытаются найти их с помощью дронов.
Местные жители разгневаны тем, что местные власти ничего не предпринимали, чтобы укрепить аварийный утес, состояние которого из-за эрозии уже несколько лет внушало опасения.
Момент обрушения кладбища с прилегающими зданиями попал на видео.
#Cimitero di #Camogli (#GE).#Crollo.— L’Osservatore Sofista (@LSofista) February 22, 2021
Questa è l'#Italia.
Manco da morti si può stare in pace. #dpcm#22febbraio pic.twitter.com/Z7ZiKw8vN5
Ранее сообщалось, что в Мукачево на Закарпатье под воду ушло местное кладбище.
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