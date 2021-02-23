В США арестована жена мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" ("Коротышки") Гусмана, возглавляющего картель "Синалоа". Об этом сообщает New York Daily News.

31-летнюю Эмму Коронель Айспуро, которая имеет гражданство США и Мексики, задержали в международном аэропорту Даллеса в штате Виргиния. Ее обвиняют в том, что она помогала своему мужу управлять его картелем, организовывала контрабанду наркотиков в США и принимала участие в планировании побега своего мужа из мексиканской тюрьмы в 2015 году. Тогда "Коротышка" сбежал тогда через туннель, вырытый под душевой кабиной в его камере.

В 2009 году Forbes оценивал состояние Гусмана в $1 млрд, наркобарон занимал 701-ю строчку в рейтинге мировых богачей. В 2011 году он занимал первое место в списке самых разыскиваемых преступников мира. Американские власти объявили награду в размере $5 млн за его поимку.

После поимки в Мексике Эль Чапо в 2017 году был экстрадирован в США, где отбывает здесь пожизненное заключение. Сейчас ему 63 года.



Эмма Коронель Айспуро, победительница одного из конкурсов красоты в Мексике и дочь ближайшего соратника "Коротышки", вышла замуж за наркобарона в 2007 году в возрасте 18 лет.

Она стала его четвертой женой и родила ему дочерей-двойняшек, сейчас им по 9 лет.

В общей сложности у Эль Чапо более дюжины детей. "Подробности" писали о дочери наркобарона Алехандрине Гусман, которая продолжает дело своего отца в мексиканской Гвадалахаре.