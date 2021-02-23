Жену мексиканского наркобарона "Коротышки" задержали в США (фото) [ Редактировать ]
Источник: New York Daily News
В США арестована жена мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" ("Коротышки") Гусмана, возглавляющего картель "Синалоа". Об этом сообщает New York Daily News.
31-летнюю Эмму Коронель Айспуро, которая имеет гражданство США и Мексики, задержали в международном аэропорту Даллеса в штате Виргиния. Ее обвиняют в том, что она помогала своему мужу управлять его картелем, организовывала контрабанду наркотиков в США и принимала участие в планировании побега своего мужа из мексиканской тюрьмы в 2015 году. Тогда "Коротышка" сбежал тогда через туннель, вырытый под душевой кабиной в его камере.
В 2009 году Forbes оценивал состояние Гусмана в $1 млрд, наркобарон занимал 701-ю строчку в рейтинге мировых богачей. В 2011 году он занимал первое место в списке самых разыскиваемых преступников мира. Американские власти объявили награду в размере $5 млн за его поимку.
После поимки в Мексике Эль Чапо в 2017 году был экстрадирован в США, где отбывает здесь пожизненное заключение. Сейчас ему 63 года.
Эмма Коронель Айспуро, победительница одного из конкурсов красоты в Мексике и дочь ближайшего соратника "Коротышки", вышла замуж за наркобарона в 2007 году в возрасте 18 лет.
Она стала его четвертой женой и родила ему дочерей-двойняшек, сейчас им по 9 лет.
В общей сложности у Эль Чапо более дюжины детей. "Подробности" писали о дочери наркобарона Алехандрине Гусман, которая продолжает дело своего отца в мексиканской Гвадалахаре.
по теме
Подтвердились слухи, что звездная пара разводится и делит свое огромное имущество. Состояние Ким Кардашьян оценивается почти в $1 млрд, а Канье Уэста - $1 млрд. В документах прописано право супругов на совместное воспитание их четырех несовершеннолетних детей: дочерей Норт (7 лет) и Чикаго (3) и сыновей Сейнта (5) и Псалома (1).
В американському "чорному списку" опинилися понад 100 білоруських чиновників
А російська судова система цього тижня не здивувала. Таки запроторили за ґрати опозиціонера Олексія Навального. Умовний термін у давній справі про шахрайство, яка ще тягнеться з 2012 року, зараз замінили на реальний
Американський сенатор Мітт Ромні підготував законопроект з новими санкціями проти Росії
На вирок Олексію Навальному відреагували в МЗС України. Отруєння, а потім ув'язнення - це новий рекорд свавілля російської влади - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба