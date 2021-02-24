В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она коснется только тех сообщений, которые были отправлены после установки таймера.

Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

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Отмечается, что в этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата.

Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

Также теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона. Чтобы добавить виджет, зажмите пальцем фон на главном экране, нажмите на "+" и выберите Telegram.

Кроме того, в мессенджере также появились и другие функции:



Новые пригласительные ссылки для групп и каналов. Администраторы могут настроить, как долго будет работать пригласительная ссылка или сколько человек смогут по ней вступить. Создатели групп и каналов могут увидеть, кто из участников присоединился по их ссылке и по ссылкам, созданным другими администраторами.

Для каждой ссылки можно создать QR-код: пользователям достаточно будет навести на него камеру телефона, чтобы присоединиться. Администраторы могут управлять ссылками из профиля группы или канала: "Изменить" > "Пригласительные ссылки".



Группы с неограниченным числом участников. Если группа приближается к лимиту в 200 000 участников, ее можно преобразовать в группу для трансляций - без ограничений по числу участников.



Улучшенный импорт чатов. При переносе переписки из других приложений сообщения будут отсортированы по изначальной дате отправки. Это работает при импорте истории в чаты, где меньше 1 000 сообщений.

Ранее мы писали о том, что Telegram ввел функцию переноса переписки из других мессенджеров. Обновление для iOS размещено в магазине приложений AppStore. Оно также позволяет пользователям без следа удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

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