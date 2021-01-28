Telegram сделал обновление приложения, теперь в нем доступна функция переноса истории переписки из других мессенджеров. В качестве примера называются WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Обновление для iOS размещено в магазине приложений AppStore. Оно также позволяет пользователям без следа удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей.

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Основатель мессенджера Павел Дуров в январе сообщил о крупнейшей цифровой миграции в истории. По его словам, только с 9 по 12 января в Telegram пришло 25 млн новых пользователей. Их общее число превысило 500 млн.

Пользователи по всему миру активно начали скачивать Telegram после изменения политики конфиденциальности WhatsApp, а также после того, как аккаунт Дональда Трампа в Twitter был навсегда заблокирован из-за сообщений, которые, по мнению руководства соцсети, разжигали ненависть. Также аккаунт экс-президента США заблокировал Facebook.

Ранее сообщалось, что Google Play может удалить Telegram.