Telegram ввел функцию переноса переписки из других мессенджеров [ Редактировать ]
Источник: Telegram
Telegram сделал обновление приложения, теперь в нем доступна функция переноса истории переписки из других мессенджеров. В качестве примера называются WhatsApp, Line и KakaoTalk.
Обновление для iOS размещено в магазине приложений AppStore. Оно также позволяет пользователям без следа удалять группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.
Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей.
Основатель мессенджера Павел Дуров в январе сообщил о крупнейшей цифровой миграции в истории. По его словам, только с 9 по 12 января в Telegram пришло 25 млн новых пользователей. Их общее число превысило 500 млн.
Пользователи по всему миру активно начали скачивать Telegram после изменения политики конфиденциальности WhatsApp, а также после того, как аккаунт Дональда Трампа в Twitter был навсегда заблокирован из-за сообщений, которые, по мнению руководства соцсети, разжигали ненависть. Также аккаунт экс-президента США заблокировал Facebook.
Ранее сообщалось, что Google Play может удалить Telegram.
по теме
По мнению Дурова, Apple и Google угрожают свободе пользователей даже больше, чем Twitter
Про всі топові теми цього тижня: І про агресивний вірус дезінформації, і про підпільну вакцинацію в Україні для обраних
Та є люди, для яких дефіцит вакцини не проблема, а благо. Вони палять вишки 5G, носять шапочки з фольги, вірять у пласку Землю та штучне походження коронавірусу. І активно виходять на демонстрації. Це про прихильників теорії змови довкола нової інфекції, а тепер - ще й вакцинації.
YouTube выплатил блогерам более 30 миллиардов долларов за последние три года
Экс-посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google