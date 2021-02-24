Німецькі броварні масово утилізують мільйони літрів напою, який не можуть продати закритим на карантин ресторанам і пабам

Пиво в каналізацію. Німецькі броварні масово утилізують мільйони літрів напою, який не можуть продати закритим на карантин ресторанам і пабам. Пивовари просять уряд про допомогу. Кажуть, без фінансової підтримки галузь збанкрутує. Тетяна Логунова розкаже більше.

Дванадцять діжок по п'ятдесят літрів кожна. Працівники баварської броварні виливають хмільний напій у каналізаційні стоки. І це тільки перша партія пива, яку мають утилізувати.

Франц Інзелькаммер, власник броварні:

Ми дуже любимо свою роботу й пишаємося нею. У нас завжди була єдина мета - варити найкраще пиво. І тепер, коли ми змушені його просто виливати, у нас душа болить.

Пиво, зварене в цій броварні, зазвичай викупляли місцеві ресторани та кнайпи. Втім, з листопада минулого року через повторний локдаун вони не працюють. Діжки з пивом стоять на складах, а термін придатності хмільного напою поступово добігає кінця.

Франц Інзелькаммер, власник броварні:

Свіжозварене пиво - це продукт, який швидко псується. Коли ми його варили, то не знали, що країну знову чекають жорсткі обмеження. І тепер, через чотири місяці карантину, наше пиво вже не свіже.

Тільки в цій броварні за час локдауну зіпсувалася понад тисяча гектолітрів пива. Збитки сягають сотень тисяч євро.

Франц Інзелькаммер, власник броварні:

Ми - лише невелика броварня, а уявіть собі, яких збитків зазнає ціла галузь!

Їх уже підрахували експерти. Йдеться про мільйони євро. Під загрозою також тисячі робочих місць. Адже якщо локдаун затягнеться, традиційні приватні броварні його просто не переживуть.

Німецькі пивовари вже звернулися з відкритим листом до уряду. У ньому просять визнати броварні гастрономічними закладами. Щоб вони теж мали право на державну допомогу в період карантину, як ресторани чи кафе. Інакше Німеччина ризикує втратити одну із своїх візитівок - свіже, зварене у броварні пиво.