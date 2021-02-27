Принц Гарри впервые "нарушил молчание" и дал откровенное интервью о жизни в Америке с Меган Маркл и сыном Арчи, а также он назвал главную причину переезда в США.

Внук Елизаветы II в откровенном интервью The Late Late Show рассказад Джеймсу Кордену, что через несколько дней после того, как он и его супруга Меган Маркл объявили о том, что они отказываются от королевских полномочий, принц ясно дал понять, что он "никогда не уйдет" от своей семьи и будет стремиться помогать другим.

Я никогда не рассматривал свое решение как уход из семьи – скорее отступление. Я жил в очень сложном окружении, как я уверен, многие люди замечали. Мы знаем, какой может быть британская пресса. Она разрушала мое эмоциональное здоровье. Это было токсично, поэтому я поступил, как любой отец или супруг. Мне нужно было забрать свою семью, но я никогда не хотел покидать родных. И я никогда по-настоящему не уйду, какие бы решения ни принимались на той стороне. Я продолжу вносить свой вклад, ведь моя публичная жизнь и есть государственная служба. Поэтому, где бы я ни находился, я продолжу выполнять свой долг.

Также Гарри рассказал, что их сын с Меган Маркл Арси уже начинает разговаривать, а его первым произнесенным словом было "крокодил". Он также признался, какой подарок Арчи получил от своей бабушки королевы Елизаветы II на Рождество.

Она прислала нам вафельницу для Арчи, чтобы готовить ему завтраки. Мег готовит прекрасные вафли, и сын без ума от них. Арчи буквально просыпается утром и говорит "вафля"

Гарри также отметил, что он общается с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом онлайн.

Напомним, Елизавета ІІ лишила принца Гарри и Меган Маркл всех королевских привилегий.