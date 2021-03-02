Во вторник, 2 марта, экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул №3".

Так, председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин прожил 53 года.

До 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин.

Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков умер на 87-м году жизни.

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никита Хрущев - в 77 лет.

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев скончался на 76-м году жизни.

Пришедший после Юрий Андропов - в 69 лет.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко - 73 года.

Напомним, что Михаилу Горбачеву запретили въезд в Украину, а сайт "Миротворец" занес его в свой список. Поводом для этого послужило его интервью The Sunday Times, где он заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года было правильным решением.

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