Горбачеву - 90: экс-президент СССР установил рекорд продолжительности жизни [ Редактировать ]
Во вторник, 2 марта, экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул №3".
- Так, председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин прожил 53 года.
- До 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин.
- Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков умер на 87-м году жизни.
- Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никита Хрущев - в 77 лет.
- Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев скончался на 76-м году жизни.
- Пришедший после Юрий Андропов - в 69 лет.
- Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко - 73 года.
Напомним, что Михаилу Горбачеву запретили въезд в Украину, а сайт "Миротворец" занес его в свой список. Поводом для этого послужило его интервью The Sunday Times, где он заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года было правильным решением.
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