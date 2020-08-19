Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ошибку, поздно обратившись к трудящимся за поддержкой, которой не получил. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно.

По мнению бывшего генсека ЦК КПСС, будущее Союзного государства России и Беларуси зависит от того, как будут развиваться события Республики, в которых чувствуется влияние извне.

На вопрос, стоило ли самому Михаилу Горбачеву обратиться к "рабочим, простым людям" во время событий 1991 года, экс-президент СССР ответил: "Да я-то вроде так и делал. Но нужной поддержки не получилось". Горбачев пояснил, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".

Ранее сообщалось, что Михаилу Горбачеву запретили въезд в Украину, а сайт "Миротворец" занес его в свой список.