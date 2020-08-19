Горбачев высказался о ситуации в Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ошибку, поздно обратившись к трудящимся за поддержкой, которой не получил. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно.
По мнению бывшего генсека ЦК КПСС, будущее Союзного государства России и Беларуси зависит от того, как будут развиваться события Республики, в которых чувствуется влияние извне.
На вопрос, стоило ли самому Михаилу Горбачеву обратиться к "рабочим, простым людям" во время событий 1991 года, экс-президент СССР ответил: "Да я-то вроде так и делал. Но нужной поддержки не получилось". Горбачев пояснил, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".
Ранее сообщалось, что Михаилу Горбачеву запретили въезд в Украину, а сайт "Миротворец" занес его в свой список.
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