В Украине запустят инспекцию по ЖКХ [ Редактировать ]
В 2021 году в Украине может появиться жилищно-коммунальная инспекция. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Инспекция будет контролировать качество предоставления соответствующих услуг.
По его словам, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании жилищно-коммунальной инспекции.
Это новый орган, который будет контролировать качество коммунальных услуг и справедливость тарифов за эти услуги… Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Сейчас их качество никто не оценивает.
Он добавил, что инспекцию намерены запустить в 2021 году, она будет иметь статус центрального органа исполнительной власти с территориальными представительствами в каждой области.
Украинцев, которые имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги, лишили права выезжать за рубеж.
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