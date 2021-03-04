Сенаторы США призвали главу Белого дома Джо Байдена ввести новые санкции против компаний, которые участвуют в проекте "Северный проект-2". Об этом сообщается на сайте сенатора Джона Баррассо.

С соответствующим предложением выступила группа из 40 сенаторов.

Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности.

Они критически отнеслись к докладу Госдепа от 19 февраля 2021 года о "Северном потоке-2" и связанных с ним санкциям, в котором говорилось только об одном российском судне-трубоукладчике "Фортуна" и его владельце – компании "КВТ-Рус".

В нем не указаны другие суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги.

Законодатели призвали "быстро и в полной мере" одобрить ограничительные меры в отношении газопровода.

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