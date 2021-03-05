Перехворів - сиди без грошей! В Україні закінчилися листи непрацездатності - так звані "лікарняні". На Прикарпатті замість них уже два місяці видають довідки про тимчасову непрацездатність. Утім, за ними отримати страхові виплати люди не можуть. Хто у цьому винен і що робити?

Ліля працює журналістом на одному із місцевих телеканалів Івано-Франківська. Розповідає, тиждень прохворіла на ГРВІ, під наглядом сімейного лікаря, а коли прийшла в поліклініку за лікарняним - замість листка непрацездатності їй видали просту довідку.

Лілія Сегедин, жителька Івано-Франківська:

Я запитала - чи є лікарняний, чи можна їх відкрити. Вона сказала, що лікарняних наразі взагалі в Івано-Франківську немає. І що вона може мені дати лише консультативну довідку. З такою довідку я прихожу на роботу - відповідно, я не прогуляла нічого.

Не прогуляла, але грошей тепер не виплатять - довідка права на це не дає.

Іванна Качмар, бухгалтерка:

Лікарняні нараховуються тільки згідно листка непрацездатності встановленої форми. Бо це є бланк строгої звітності.

Куди поділися бланки непрацездатності і коли повернуться? Лікарі й самі не знають. Листків в цій поліклініці немає вже другий місяць, - каже терапевт Віталій. Тому як альтернативу й видають довідки.

Віталій Попович, терапевт:

У середньому 5 людей в день я "відкриваю". Єдина проблема, яка виникає у пацієнтів через відсутність лікарняних, що довідка не оплачується, люди не можуть отримати кошти.

І така ситуація, пояснюють в центрі меддопомоги, - по всій області. Річний запас бланків централізовано у регіони розсилає Міністерство охорони здоров'я. Та цьогоріч нових надходжень не було.

Ольга Савчук, директорка "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги":

Нам порадили зробити довідку, яка з часом, коли з'являться бланки, має право бути заміненою на відповідний бланк листка непрацездатності - і тоді людина отримає кошти.

Листків непрацездатності немає, бо їх просто... не надрукували, - пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. З лютого цього року в Україні мав запрацювати електронний реєстр лікарняних, тож, в МОЗ розраховували, що потреба в паперових бланках - відпаде. Проте, електронну систему так і не запустили.

Ірина Кобельська, заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

На сьогодні у нас є незначний залишок який навіть не забезпечує півмісячної потреби. Міністерство оголосило закупівлю на ці листки непрацездатності, і ми очікуємо поставки в область.

Та лише Прикарпаттю на місяць потрібно 25 тисяч бланків. З таким об'ємом залишків навряд чи вистачить, знадобиться допомога друкарень. Та медики вже з острахом чекають, коли листки непрацездатності надійдуть. Тоді їх доведеться "обмінювати" на довідки.

Ольга Савчук, директорка "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги":

У нас буде просто величезна навала роботи, тому що нашим лікарським комісіям кожну людину - треба буде взяти її амбулаторну карточку, написати величезний огляд, написати, що замість тієї довідки видається бланк листка непрацездатності, це все пропечатати, проштампувати.

І цей процес, - вже попереджають медики, - може затягнутися на місяці, оскільки окрім паперової роботи треба й прийом пацієнтів вести.