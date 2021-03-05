Посли G7 вимагають від України відкласти призначення нових членів КСУ [ Редактировать ]
Призначення нових суддів до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду не на часі. З таким закликом звернулися посли країн "Великої сімки"
І вимагають кадрові призначення відкласти до запровадження прозорого конкурсу відбору кандидатів.
Зокрема, дипломати наголосили на готовності допомогти Україні в проведенні судової реформи, яка б забезпечила незалежне і непідзвітне правосуддя для всіх українців.
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