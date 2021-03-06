Вечірка під час пандемії. На Буковині, попри обмеження "червоної зони", а регіон уже тиждень як має дотримуватися суворого карантину - в одному з ресторанів влаштували гучне святкування. Гості самі викладали світлини та відео танців - і цим неабияк збурили користувачів соцмереж. Відео довелося швидко видалити. Але деякі фрагменти таки залишилися

Іван Сірецький сьогодні вирушив у рейд містом на пошуки інших порушників. Та чи знайшов?

Святкували так, що гудить увесь регіон. Під Чернівцями в одному з ресторанів гості влаштували гучну вечірку - з живою музикою, піснями й танцями. І за інших обставин на це б ніхто не звернув уваги, та Буковина вже тиждень як у "червоній зоні". І пікантності всій цій історії додає те, що люди були без масок. Більше того, самі викладали відео свята в мережу. Тож наразилися на лайку користувачів. Втім, після критичних коментарів - відео почали видаляти.

А це вже центральна вулиця Чернівців. На вихідних тут зазвичай вирує життя. Сьогодні ж малолюдно. Крамниці від понеділка зачинені. Кафе працюють "на винос".

Тетяна, жителька Чернівців:

"Червона зона" - так, люди попереджені, люди знають, але в деяких випадках, я вважаю, що мають бути необхідні магазини. Тим більше, що зараз весна, дітям якісь носочки треба, базари всі закриті, ніде нічого неможливо докупитися.

Дотримання карантинних вимог ледь не щодня перевіряє "Держпродспоживслужба". Ресторатори кажуть: готові дотримуватися карантину, скільки буде потрібно. Але не розуміють, чому обмеження стосуються не всіх.

Марія Севрюкова, власниця кав'ярень у Чернівцях:

Закриття відбувається вибірково, тому що чомусь тільки ресторани, ринки, але це не досить справедливо. Тому що чиновники всі працюють, отримують зарплату, лікарі, вчителі, але вони отримують зарплату з тих податків, які ми платимо.

Тетяна, жителька Чернівців:

Одному дозволяють працювати, другому - не дозволяють працювати. Люди від цього страждають, понабирали кредити, маленькі діти, і ніхто не може толком віддати. Розумієте, нема де заробити людям. Хто ще має якісь старі запаси, той тим виживає.

Лише минулої доби на COVID-19 в області захворіли пів тисячі людей. І до послаблення карантинних обмежень Чернівецькій області вочевидь далеко.