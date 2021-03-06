Тендітні, але із залізною волею. Далі - історія про жінок, які ламають гендерні стереотипи. У свої 24 роки вона - пілотеса пасажирського "Боїнга".

І здавалося б, тримати штурвал багатотонного лайнера - справа чоловіча. Але.... Ірина Розова поспілкувалася з тими, хто руйнує традиції.

Цій тендітній дівчині - 24 роки

Я пилотирую самолет "Боинг-737", 719 модели.

Другим пілотом 70-тонного залізного птаха Юлія працює вже два роки. Дівчина - з Києва. Опанувати таку нелегку професію мріяла ще з дитинства - після того, як передивилася радянську стрічку "У бій ідуть лише "старики". Від того часу це стало ідеєю "фікс". І в чотирнадцять Юля її реалізувала. І вперше сіла за штурвал.

Юлія Слободянюк, пілотеса:

Познакомилась с инструктором, сели в самолет, взлетели и он говорит: хочешь почувствовать отрицательную перегрузку, как это - начинает делать какие-то фигуры пилотажа. Ложит мне на колено листок и говорит: вот сейчас ты увидишь, что такое отрицательная нагрузка и листок вот так вот поднимается вверх.

Далі - нелегкі та старанні роки навчання, робота в Африці на невеличкому літаку і, нарешті, - пілотування реактивного пасажирського "Боїнга".

Выход нормальный, вот так держи, смотри скорость, пошла!

У середньому на місце пілота претендують 300 людей. Три помилки - і черга просувається. Утім, Юлія впевнена: з вибором професії точно не помилилася.

Юлія Слободянюк, пілотеса:

Я до сих пор кайфую каждый раз, когда я летаю, каждый раз, когда я поднимаю самолет в воздух, каждый раз, каждую посадку, весь полет я наслаждаюсь, мне очень нравится то, что я делаю.

Ну і, звісно, насолода від краєвидів, які відкриваються з кабіни пілота.

Юлія Слободянюк, пілотеса:

Ночью и днем - иногда звездопад, красивое небо, либо ты вот летишь над облаками, видишь вот это белое покрывало, которое под тобой, пролетающие самолеты рядом - это невероятно!

Історії перших жінок-пілотів, пов'язаних із Україною, більше нагадують голлівудське кіно. Одна з таких відбулася в Одесі на початку двадцятого століття. Відома співачка Моллі Море, вона ж - Любов Голанчікова, після польоту на аероплані покинула сцену та стала пілотесою.

Борис Антоненко, завідувач екскурсійного відділу державного музею ім.Антонова:

Під час першого польоту публіка була в такому восторзі під час польоту, почала кидати циліндри, шляпки, трості, що однією тростю попали в пропелер літака і він впав, вона ледве не розбилась.

Та продовжила літати. Як і багато інших відомих жінок-авіаторок. У нашої героїні, Юлії, колежанок небагато. Окрім неї в авіакомпанії - ще п'ять пілотес. За словами дівчини, чоловіки-колеги мають їх за рівних. І гендерних перепон не створюють.

Ілля Пруднік, киянин: