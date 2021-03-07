Нова п'ятниця і нові санкції. Щоправда, цього тижня чорні мітки роздавали не в Києві, а у Вашингтоні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запровадив санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім’ї - дружини, дочки та сина. І санкції ці - візові. Усім їм заборонили в'їзд до Америки. Причина - цитую: причетність пана Коломойського до значної корупції, коли він був губернатором Дніпропетровщини ще у 14-15 роках.

У Штатах не відкидають введення додаткових санкцій. І накласти їх можуть на інших українських посадовців за корупційні діяння. Тож причина тремтіти зараз є у багатьох, які ховають скелети в шафі.