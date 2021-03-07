Держсекретар США запровадив санкції проти Ігоря Коломойського [ Редактировать ]
Нова п'ятниця і нові санкції. Щоправда, цього тижня чорні мітки роздавали не в Києві, а у Вашингтоні.
Держсекретар США Ентоні Блінкен запровадив санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім’ї - дружини, дочки та сина. І санкції ці - візові. Усім їм заборонили в'їзд до Америки. Причина - цитую: причетність пана Коломойського до значної корупції, коли він був губернатором Дніпропетровщини ще у 14-15 роках.
У Штатах не відкидають введення додаткових санкцій. І накласти їх можуть на інших українських посадовців за корупційні діяння. Тож причина тремтіти зараз є у багатьох, які ховають скелети в шафі.
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Сполучені Штати наклали Санкції на українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен
В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. У президента отреагировали на ограничения
Новий пакет обмежень Вашингтон готує спільно з Лондоном. Підставою стало використання Росією хімічної зброї речовини "Новічок" проти опозиціонера Олексія Навального, а раніше колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії
Також Вашингтон стурбований нинішніми діями Коломойського, які, цитую, підривають демократичні інституції в Україні. Відтак Коломойському, а також дружині та дітям заборонений в'їзд до Сполучених Штатів