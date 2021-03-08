Сорок сім днів обмежень. Уже за тиждень у християн східного обряду починається Великий піст. З п'ятнадцятого березня не можна вживати м'ясних і молочних страв. Та головне - морально очиститися. Підготовкою до цього має стати тиждень Масляної, який розпочався сьогодні.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Церковь установила, что в следующую неделю мы вкушаем с вами сыр, яйца, молоко, что называется масленицей, все должно быть скромно, все должно быть по благословению и в радость для плоти и утешение для души.