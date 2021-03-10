У Чернівецькій області, яка в "червоній" карантинній зоні, реанімації лікарень переповнені. Проте буковинці й надалі влаштовують велелюдні весілля.

У Чернівецькій області, яка вже другий тиждень у "червоній" зоні, за добу виявили понад 400 нових випадків коронавірусу. Реанімації в багатьох лікарнях переповнені. А вірус проявляє себе агресивніше, ніж раніше.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Ми бачили, що вже підтверджено в Івано-Франківській області британський штам. Скоріш за все, наші лікарі говорять про те, що насправді відчутно мутацію вірусу у порівнянні з тим, що вони працювали в першій половині 2020 року.

І майже всі пацієнти буковинських лікарень потребують кисневої дотації.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Важких дуже багато, дуже багато молодих у важкому стані, у нас збільшилася летальність. Ми бачимо, що в нас були випадки в області 16 людей за добу, 12 людей за добу, це дуже багато.

Такі цифри, схоже, буковинців не лякають. Попри заборону, вихідними в області проводили масові застілля та гучні весілля.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Люди в принципі дуже легковажать стосовно свого здоров'я, розуміючи, що майже по всіх лікарнях реанімації відповідно в нас зайняті. Однак люди й далі вперто стараються ходити на такі велелюдні весілля, хрестини.

Епідеміологи ж прогнозують, що з виходом із "червоної" зони області доведеться зачекати.

Стрімко зростає кількість хворих і на Львівщині.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації:

Більше 1 900 пацієнтів станом на ранок. У реанімації знаходиться більше 150 пацієнтів. По епідситуації - вона зараз є абсолютно близькою до того, що була у нас в кінці жовтня минулого року.

Обласна інфекційна лікарня переповнена. У коридорах людей поки що не лікують, облаштовують додаткові місця в палатах, запевняють медики.

Людмила Гринів, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:

Клінічно COVID-19 став агресивним. тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі збільшилась, тобто тривалість від двох тижнів і більше. цікавим є те що клінічно добавилась симптоми ураження шлунково-кишкового тракту, тобто клінічно проявляється нудота, блювота.

Наразі в резерві у львівських лікарнях понад тисяча ліжкомісць. Цю кількість планують збільшити ще на 700 - у двох міських лікарнях та п'яти поліклініках.