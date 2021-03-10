І сьогодні ж до Одеського порту, вперше від початку цього року, зайшли кораблі НАТО. Загалом їх чотири - з Туреччини, Іспанії та Румунії, і входять вони до Другої протимінної групи Альянсу. Іноземні військові зустрінуться з командуванням вітчизняного флоту.

Також заплановані спільні тренування в акваторії Чорного моря. НАТОвські кораблі пришвартувалися біля міського морвокзалу, але цього разу люди не зможуть відвідати їх з екскурсією через карантинні обмеження.