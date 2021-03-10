Кіберпанк, фольклор і танці навколо багаття. Гурт Go-Ей випустив оновлену версію кліпу до пісні "Шум". З нею вже у травні представлятимуть Україну на Євробаченні в Роттердамі.

Музиканти мали виступати торік, але через пандемію пісенний конкурс відбувся у форматі онлайн-концерту. Тоді гурт запам'ятався єврофанам своєю неординарністю та яскравим вокалом. Схоже, цьогоріч Go-Ей також здавати позиції не збирається.