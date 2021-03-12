Не допустити зменшення субсидій. Вітчизняні профспілки вимагають від уряду зберегти розмір пільг, які виділяють на оплату комунальних послуг найвразливішим верствам населення. Про це заявив Сергій Каплін.

На його думку, влада має також розробити стратегічний план, який сприятиме покращенню життя українців.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: