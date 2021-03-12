Профспілки вимагають зберегти пільги та субсидії для малозабезпечених верств населення - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Не допустити зменшення субсидій. Вітчизняні профспілки вимагають від уряду зберегти розмір пільг, які виділяють на оплату комунальних послуг найвразливішим верствам населення. Про це заявив Сергій Каплін.
На його думку, влада має також розробити стратегічний план, який сприятиме покращенню життя українців.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Сьогодні час об'єднуватися не для того, щоб забрати останнє у людей, забрати субсидії, забрати зарплати, забрати пенсії, забрати мир над головою - сьогодні навпаки, треба дати людям спокій і дати упевненість у завтрашньому дні - зменшити тарифи, ціни на газ для простих людей. Добитися, аби зросла мінімальна заробітна плата, пенсія і щоб люди у цей важкий, пандемійний час нормально могли жити, функціонувати і забезпечити свої родини.
по теме
Зменшити тарифний тягар для киян майже вдвічі - це питання збирались обговорити київські депутати на сесії
Додаткові виплати також почнуть отримувати пенсіонери, старші за 75 років - в опозиції такі ініціативи називають недостатніми та популістськими
Министр финансов Украины Сергей Марченко сделал заявление о субсидиях
Які документи розглянути народні депутати, та чому знову заговорили про позачергове засідання Верховної Ради?
"Тарифним днем" обранці марили кілька тижнів. І нарешті - збулося, депутати хочуть розглянути всі тарифні ініціативи
Працівники установ різного профілю скаржаться на дефіцит коштів для утримання працездатності підприємств, і якщо ситуація не зміниться, не виключають, що персонал доведеться скорочувати - чи можна вирішити ситуацію?