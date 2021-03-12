На Київщині автомобіль врізався у винищувач. Аварія сталася на території аеродрому 40 бригади тактичної авіації ввечері 10 березня. Утім, про неї стало відомо лише зараз.

Винищувач буксирували на стоянку після льотної зміни, коли в нього влетіла машина, обидва зайнялися. У літака - пошкоджений двигун та окремі частини фюзеляжу. Водій працював на цьому ж летовищі інженером.

За інформацією деяких ЗМІ, чоловік начебто був напідпитку. Винуватцю аварії загрожує до 10 років за ґратами.