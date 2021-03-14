В РНБО створили Центр протидії дезінформації [ Редактировать ]
З наступного тижня на базі РНБО має запрацювати Центр протидії дезінформації в Україні, - про це заявив голова Офісу Президента.
Андрій Єрмак анонсував, що до новоствореного органа увійдуть міжнародні партнери. Деякі підрозділи працюватимуть і при міністерствах. Усе - аби нейтралізувати вплив інформаційних атак і закидів проти України з боку Росії.
Штаб центру відстежуватиме в соцмережах та медіа антиукраїнську діяльність, а згодом, якщо це буде потрібно, передаватиме дані до правоохоронних органів.
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