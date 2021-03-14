З наступного тижня на базі РНБО має запрацювати Центр протидії дезінформації в Україні, - про це заявив голова Офісу Президента.

Андрій Єрмак анонсував, що до новоствореного органа увійдуть міжнародні партнери. Деякі підрозділи працюватимуть і при міністерствах. Усе - аби нейтралізувати вплив інформаційних атак і закидів проти України з боку Росії.

Штаб центру відстежуватиме в соцмережах та медіа антиукраїнську діяльність, а згодом, якщо це буде потрібно, передаватиме дані до правоохоронних органів.