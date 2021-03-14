П'яні антирекорди. Ще кілька років тому Україну називали однією з найпитущих націй у світі. За даними ВООЗ, кожен дорослий українець випивав по 14 літрів спиртного на рік. Більше нас вживали тільки росіяни, молдавани та білоруси.

Але торік алкостатистика змінилася до невпізнаваності. "Зелений змій" підкорив Європу. Тут стали пити значно більше. Натомість Україна скотилась за межі п'ятого десятка алкорейтингу. І стала мало не найтверезішою країною на континенті.

За словами експертів, найпершим витверезником в Україні стали... ціни. Вартість алкоголю за останні роки зросла майже вполовину. Але водночас це стало каталізатором для тіньового ринку спирту.

Масштаби вражають. За словами нардепа Данила Гетьманцева, кожна друга пляшка алкоголю в Україні - фальсифікат. Депутати навіть поставили ультиматум фіскалам: за 2 місяці ліквідувати чорний ринок спиртного. Як триває війна з алкомафією?

Пили, п'ють і пити будуть.

За рік українці витратили на алкоголь майже 20 мільярдів гривень! І частина цих грошей пішла на... фальшивий градус!

Валентина Попова, дегустаторка міцних алкогольних напоїв:

Зробити якісну горілку дуже важко!

Тонни оковитої у бочках, склади із розфасованою горілкою на будь-який смак.

Найбільш ходовий товар по замовленнях - спирт і горілка.

Це - горілка? Вона замерзає? Ось таку якість громадяни України споживають.

Горілка, коньяк, вино з привабливими начебто "брендовими" етикетками і за ще привабливішою ціною чекають на відправку... з гаража - до столу. І таких розливайок по всій Україні повно!

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Воно набуло таких масштабів, що це вже загроза національній безпеці.

Бо майже половина алкоринку - в глибокій... тіні.

Вадим Мельник, голова ДФС:

Купляють горілку фальсифіковану, на полиці горілка простоює, вона не продається, податки з цього не платяться.

Десять мільярдів гривень - такий бюджет МОЗ закладав на боротьбу з ковідом на цей рік. І стільки ж підпільники не доливають у держбюджет.

Олег Пендзин, економіст:

Якщо на ринку з'являється контрафакт, значить хтось цей ринок допускає.

Два місяці - саме стільки депутати дали фіскалам, аби побороти "непоборене" роками. І звітувати доведеться на найвищому рівні. Це - стане темою... на засіданні РНБО. Податківці вдарили по фальсифікату... "Спиртом" - спецоперацією з пошуку підпільних алкофальсифікаторів. І якщо раніше головними точками збуту були наливайки, тепер ринок розвинувся.

Вадим Мельник, голова ДФС:

Інтернет-продаж - це зараз самий розповсюджений спосіб, тому що дуже тяжко спіймати людину, яка це виробляє і яка це продає.

Майже 100 сайтів уже заблоковані, - звітують у фіскальній службі. Та варто вбити у пошуковику потрібний запит: "алкоголь у тетрапаку" - і сиплеться безліч пропозицій. Спокусливо? Хоча саме упаковка і мала б насторожити.

Вадим Мельник, голова ДФС:

Така тара заборонена, в такій тарі продається спирт - це незаконний спирт.

У гонитві за надприбутками тіньовики не гребують навіть злитий на легальних спиртзаводах "лівак" розбавляти метиловим спиртом - аби розлити якомога більше пляшок. А 50 грамів такої отрути спершу осліплює, а потім - ще чарка - і смерть. Чи можна себе врятувати, лише відчувши смак? Питаємо у досвідченого дегустатора.

Валентина Попова, дегустаторка міцних алкогольних напоїв:

Метиловий спирт не має свого смаку і аромату, він прикривається етиловим спиртом.

А от гарна горілка смак таки має - фактично, це смак води. На українських спиртових виробництвах вона спеціально підготовлена. М'яка.

Валентина Попова, дегустаторка міцних алкогольних напоїв:

Пекучість, бистроприходяща ненав'язчива і далі вже йде чистий горілчаний смак без сторонніх присмаків - ні гіркоти, ні солодкості, ні солоності не повинно відчуватись.

З фальшивим вином ситуація не краща. Його "букет" - спирт, вода та порошок. І все це розлите або в пакет, або у пляшку з яскравою етикеткою. А шкоди від такого винця не менше, аніж від "паленої" горілки.

Закарпаття. Село Мужієве. У дворі кожного будинку є лугош.

Степан, житель села Мужієво:

В каждом доме есть виноград.

А значить є і вино. Пан Іштван давно відмовився від покупного алкоголю. Все домашнє - і те, що на тарілці, і те, що в чарці.

Іштван Берецкі, виноградар:

Угорський сорт, теж угорський сорт.

Колись виноградарством займалися і його дідусь, і батько. Сам він за професією програміст. Ще недавно працював у Європі. Та згодом вирішив повернутися і зайнятися сільським туризмом.

Іштван Берецкі, виноградар:

Тут немає ні карантину, нічого. Тут треба ходити і робити.

Уже 10 років із них він збирає тонни винограду. Та аби виростити бодай гроно, працює - цілий рік. Зараз сезон обрізки.

Іштван Берецкі, виноградар:

Цього обрізаємо, цього теж. Лишаємо 2 почки.

От тут починається якість вина: скільки ми лишаємо почок - на стільки навантажуємо кущ. Тому що можемо ми більше лишати, але ні аромату, ні смаку - нічого не буде.

Робота від ранку - до сутінок. Але і віддача є, чоловік не переживає, що його продукт нашкодить здоров'ю. Крафтове виробництво алкоголю стає дедалі популярнішим, і може стати гідним конкурентом підвальному бізнесу - розливу "шмурдяка" під виглядом брендів. Але перед тим, як узаконити крафтовиків, треба розуміти, чи підйомною для них буде ліцензія.

Валентина Попова, дегустаторка міцних алкогольних напоїв:

Б'ємось за що? Щоб менше платити за ліцензію за право виробництва і обмежити виробництво визначеною кількістю - наприклад, 10 декалітрів на рік, не більше.

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Я не виступаю категорично проти, категорично проти виступає Мінфін, бо це ускладнює адміністрування і там вони бачать можливість подрібнення великих виробництв на крафтові.

Найменше фальсифікату саме на селі, - каже й економіст. Доморощені самогонщики та винороби його побороли.

Олег Пендзин, економіст:

Там взагалі фляжка самогонки виступає у якості валюти розрахунку за проведену роботу.

Селяни женуть самі, бо "казена" горілка - занадто дорога. Або ж купують гаражний фальсифікат.

Олег Пендзин, економіст:

Легальна фляжка горілки коштує 86 грн, нелегальна буде коштувати під 20 грн. Ви даєте більший простір для контрафакту, простір для самогону по одній простій причині - бо людина рахує гроші, людина все одно вип'є, його нічого не зупинить.

У профільному парламентському комітеті готові переглянути ставки, але тільки після того, як всі гравці вийдуть на світло.

Данило Гетманцев, голова комітету Веховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

2-3 відсотки до ВВП плюс щороку - це буде перемога.

Пан Іштван готовий працювати на легальному ринку. Його хобі - домашнє виноробство - вже перетворилось на професію. Та поки чоловік вкладає, а не заробляє. Створив свій бренд, і якраз намагається отримати ліцензію. Собівартість пляшки навіть вираховувати боїться.

Іштван Берецкі, виноградар:

Ми не винороби, ми просто асистенти і ми просто слідкуємо за процесом, якого проводить сам Бог. Так що ми просто садимо виноград, копаємо.

Розвиток крафтових винокурень досі тримається на ентузіастах. А гаражні розливайки поки не переможені. Хоча пити чи не пити - питання для більшості не риторичне. І заради економії вони готові наражати себе на небезпеку з градусом.