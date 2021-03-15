Олександр Дубінський перестав бути "слугою народу" [ Редактировать ]
Офіційно безпартійний. "Слуга народу" напередодні остаточно попрощалась з Олександром Дубінським і виключила його з лав партії. Причина - порушення статуту та непокора керівним органам політсили.
Тепер київську обласну організацію партії очолив нардеп Андрій Мотовиловець. У Дубінського ще є шанс оскаржити це рішення на наступному з'їзді "слуг". Нагадаю, у січні нардеп потрапив під санкції США. А на початку лютого його виключили з парламентської фракції.
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