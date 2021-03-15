Чи буде черговий локдаун? У Верховній Раді вже заговорили про можливий жорсткий карантин. Кількість хворих збільшується, а темпи вакцинації повільні. Тому сьогодні на погоджувальній раді домовились укотре заслухати міністра охорони здоров'я. У п'ятницю викликають його в парламент.

А от які законопроєкти запланували цього тижня розглянути? Та чи правда, що коаліція скоро розшириться, про це - далі.

Готуй санчата з літа... нардепи закликають уряд не баритися і вже зараз розробляти план дій у разі можливого чергового локдауну. А він, кажуть, не за горами. Пропонують і спільні засідання. Тим паче й поточні проблеми треба вирішити.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Люди хворіють, у них то локдауни, то карантини, немає за що жити, 2,5 млрд людям лікарняних не виплачені і знаєте, титр що розглядає соціальний комітет на минулому тижні - розглядає виплатити 2,5 млрд з пенсійного фонду. у нас що пенсії вже по 20 тисяч грн. з якого пенсійного фонду? Один дефіцит перекладається на другий.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Прохання звернутись до президента країни негайно скликати засідання ради нацбезпеки і оборони за участі керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об'єднання всіх зусиль для того, щоби захистити людей.

Спільних засідань з урядом чи РНБО спікер не обіцяє, але очільника МОЗ за рішенням депутатів викличе в п'ятницю для чергового звіту. Звітувати має і сама Верховна Раду. Служба безпеки вже прийшла до парламенту по інформацію - хто і як голосував щодо ратифікації Харківських угод 2010. Саме за цим документом Крим здали в практично безстрокову оренду Чорноморському флоту Росії за сто доларову знижку на газ. Тепер тим, хто за це проголосував, СБУ може навіть статтю інкримінувати - державна зрада.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Відтепер голосування в залі Верховної Ради буде оцінювати служба безпеки України. Я хочу, щоб мене зрозуміли вірно, я особисто в той час не був парламентарем, я за вас хвилююсь. А що кнопочку натиснув і за грати. У мене пропозиція - ідіть далі, не зупиняйтесь. Нехай кожного ранку РНБО і СБУ разом приймають закони, а Раду можна просто розпустіть, навіщо вона потрібна, бо грошей ще збережемо.

Про те, що Конституція забороняє притягати до відповідальності за голосування - говорить і голова парламенту.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканність, імунітет він залишається. Я не впевнений що та ідея яка була озвучена в повному обсязі вона може бути реалізована. Але подивимось, суд є суд.

А от у кулуарах укотре заговорили про можливу коаліцію "слуг" та "Батьківщини". Мовляв, такі переговори вже йдуть. У монобільшості це заперечують.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо будуть підстави для проведення для коаліційних переговорів, ми обов'язково їх будем проводити. поки таких підстав нема.

Щодо роботи в залі, то цього тижня Верховна Рада спробує завершити земельну реформу, реструктурезувати валютні кредити і розглянути оподаткування посилок з-за кордону. А ще нардепи хочуть остаточно поставити крапку в питанні часу. Аби більше не переводити стрілки годинників. Ніколи.