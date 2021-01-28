Ударил бутылкой и пытался изнасиловать: под Харьковом мужчина напал на школьницу [ Редактировать ]
В среду, 27 января в Харьковской области произошло жуткое происшествие. Ранее судимый за сексуальное насилие, разбой и похищение человека мужчина напал на 13-летнюю школьницу.
"В полицию поступило сообщение о том, что в Волчанском районе неизвестный напал на 13-летнюю девушку, когда она возвращалась из учебного заведения домой. Злоумышленник ударил ее по голове бутылкой и пытался осуществить действия сексуального характера. Школьница совершила сопротивление злоумышленнику, вырвалась из его рук и побежала за помощью", - говорится в сообщении.
Учительница вызвала полицию и медиков. В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские задержали злоумышленника, 38-летнего жителя города Волчанск.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Херсоне школьница пыталась покончить с собой из-за телефона. Также недавно в Ривне ребенка изнасиловали возле школы.
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