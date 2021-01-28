В среду, 27 января в Харьковской области произошло жуткое происшествие. Ранее судимый за сексуальное насилие, разбой и похищение человека мужчина напал на 13-летнюю школьницу.

"В полицию поступило сообщение о том, что в Волчанском районе неизвестный напал на 13-летнюю девушку, когда она возвращалась из учебного заведения домой. Злоумышленник ударил ее по голове бутылкой и пытался осуществить действия сексуального характера. Школьница совершила сопротивление злоумышленнику, вырвалась из его рук и побежала за помощью", - говорится в сообщении.

Учительница вызвала полицию и медиков. В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские задержали злоумышленника, 38-летнего жителя города Волчанск.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Херсоне школьница пыталась покончить с собой из-за телефона. Также недавно в Ривне ребенка изнасиловали возле школы.