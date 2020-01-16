В Киеве, на одной из станций метро пенсионер напал на двух школьников и испортил личные вещи. Об этом сообщает на своей странице в Facebook тетя мальчика Татьяна Марущ.

"К племяннику девяти лет в метро (ехал со старшей сестрой) прицепился старик. Ребенок в очках. Стоял и читал книгу у двери, справа. Рядом сидела его сестра 15 лет. По рассказу детей, старичок приколупался к малому из-за книги, говорил: "Ты и так слепой, еще читаешь, лучше бы ты спортом занялся", - рассказала женщина.

Мужчина отобрал книжку у мальчика и оттолкнул его сестру. Никто в вагоне не заступился за них. Мальчик ударил его рюкзаком, чтобы пенсионер не трогал их. Тогда в вагоне женщина начала вопить о малолетних преступниках.

Но, за детей вступился военнослужащий ВСУ Георгий.

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"Результат: солдат, двое детей 9 и 15 лет, старичок, внимание, бывший рабочий ВОХРа 66 лет - все оказались в отделении полиции метрополитена", - отметила Марущ.

Ребенку сломали очки, порвали куртку и книгу.

"Это несчастье - Матвийчук Олег Иванович - вслед нам кричало: "Умные сильно! Пихают детям книги с пеленок, а они потом барыг в президенты выбирают", - добавила женщина.

Ранее сообщалось о том, что в киевском метро произошло ЧП. Пальто девушки затянуло в эскалатор. Она решила не слушать предупреждения дежурных по станции и села на передвижные ступени