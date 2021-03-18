Учнів четвертих та дев'ятих класів звільнили від ДПА [ Редактировать ]
Учнів четвертих та дев'ятих класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації, - про це повідомили в Міносвіти. Усе через пандемію коронавірусу. Тож цього року ті, хто завершує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, ДПА не складатимуть, а в їхньому табелі буде написано - "звільнені".
по теме
Відсьогодні всі загальноосвітні та позашкільні заклади Миколаєва переходять на дистанційне навчання, за винятком початкових класів
Усе через ускладнення епідемічної ситуації у місті, зокрема швидке поширення ковіду та ГРВІ
На Львівщині відсьогодні всі школярі та студенти навчатимуться онлайн, а на Закарпатті - учні 5-11 класів
У Закарпатській області учні середньої та старшої школи не відвідуватимуть класи безстроково
У Фінляндії на три тижні зачиняють заклади харчування, а старшокласників переводять на дистанційне навчання