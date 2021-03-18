Учнів четвертих та дев'ятих класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації, - про це повідомили в Міносвіти. Усе через пандемію коронавірусу. Тож цього року ті, хто завершує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, ДПА не складатимуть, а в їхньому табелі буде написано - "звільнені".