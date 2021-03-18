Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук допустил обострение ситуации с водой в Крыму. Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

Так, Кравчук не исключает российской атаки с юга.

По его словам, Крым хотят превратить в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что ее могут получить военные заводы, а не граждане.

Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Вот одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России.

Ранее в релизе МИД рассказали о собрании в ООН, организованным постпредом России. Оно было посвящено Крыму.

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