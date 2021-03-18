"Вопрос воды для Крыма может обостриться" - Кравчук [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук допустил обострение ситуации с водой в Крыму. Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".
Так, Кравчук не исключает российской атаки с юга.
По его словам, Крым хотят превратить в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что ее могут получить военные заводы, а не граждане.
Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Вот одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России.
Ранее в релизе МИД рассказали о собрании в ООН, организованным постпредом России. Оно было посвящено Крыму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 16 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за расширение "нормандского формата"
В релизе МИД рассказали о собрании в ООН, организованном постпредом России
В среду, 17 марта, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сделал заявление