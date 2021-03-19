За весь период эпидемии медики никогда не сталкивались с подобными ситуациями/ фото: Прочерк

В Ивано-Франковской области в детской больнице медикам удалось спасти 8-летнего мальчика, у которого COVID-19 поразил 85% легких. Об этом сообщил гендиректор Ивано-Франковской областной детской клинической больницы Тарас Мельник на своей странице.

По его словам, за весь период эпидемии медики никогда не сталкивались с подобными ситуациями у детей. При этом, в настоящее время ситуация резко повернулась.

По данным компьютерной томографии, выявлено более 85% поражения легких! Это сопровождалось тяжелыми нарушениями в работе всех органов и систем. 15 тяжелых дней на искусственной вентиляции легких, 15 тяжелых дней врачи отделения боролись с коварными проявлениями болезни, пока ребенок не начал дышать самостоятельно, без поддержки аппарата и возобновились все жизненно важные показатели.

Отмечается, что мальчик сейчас переведен а пульмонологическое отделение стационара. Мельник добавил, что за чудом стоит упорная работа всего медперсонала больницы.

Читайте также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вспышка коронавируса в Украине будет наблюдаться до конца апреля. Локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.