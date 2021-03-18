В четверг, 18 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вспышка коронавируса в Украине будет наблюдаться до конца апреля. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Он также отметил, что не считает, что сейчас необходим общенациональный карантин. По его словам, локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сберечь как можно больше жизней украинцев.

Напомним, что по состоянию на 18 марта, в Украине зафиксирована рекордная суточная заболеваемость коронавсирусом за 2021 год.

Также мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID, несмотря на наличие антител к вирусу.

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