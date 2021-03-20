COVID-19 в Україні встановив новий антирекорд [ Редактировать ]
Красномовна коронастатистика: на сьогодні маємо знову понад 15 тисяч нових інфікувань. Одужали при цьому втричі менше українців. Померли - 260.
У лідерах із захворюваності незмінно Київ, Львівщина та Дніпропетровщина. Щепили за добу понад 11 з половиною тисяч людей. А загальна кількість вакцинованих першою дозою Covishield перетнула позначку у 100 тисяч.
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