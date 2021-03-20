Всі на карантин: Європу накрила третя хвиля коронавірусу [ Редактировать ]
Оголошують локдауни один за одним і в сусідній Європі - там міста накриває третя хвиля коронавірусу.
Як намагаються її стримати та чи буде кінець пандемії?
Переповнені реанімації та порожні головні площі - так зараз виглядає чимало європейських столиць. Цього тижня уряди низки країн оголосили про третій локдаун. Від суботи зачинився Париж і загалом третина міст Франції. Виходити з дому без нагальної потреби заборонено. Водночас прогулянка на свіжому повітрі - у переліку необхідних потреб.
Антоні ле Марешель, студент:
Усе не так уже й погано, бо гуляти можна скільки завгодно в радіусі десяти кілометрів від дому. Тож формулювання доволі розмиті. З собою треба носити дозвільний папірець. Але порівняно з попередніми локдаунами - у нас значно більше свободи.
Більше свободи надали у третій французький локдаун і торговельній індустрії - не зачиняли книгарень, флористичних магазинів та крамниць із солодощами. А от одяг чи меблі зараз не купиш - і так буде ще 4 тижні.
Від суботи на суворому карантині й Польща.
Анджей Дуда, Президент Польщі:
Ситуація справді погана. Узяти все під контроль зараз має принципове значення.
Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я Польщі:
Торговельні центри, кінотеатри, театри, музеї, галереї та інші розважальні заклади будуть зачинені по всій країні. Басейни, сауни, солярії, спортивні центри - також.
Закрили й ресторани, бари та казино. У більшості країн Західної Європи, до речі, заклади харчування досі закриті ще від часів другого локдауну. Що ж до Польщі, там обмеження планують скасувати 6 квітня - одразу після католицького Великодня.
Так само в умовах суворого карантину святкуватимуть Великдень італійці, жителі німецького Гамбурга й низки інших європейських міст.
Андрей Мацейські, житель Варшави, юрист:
Як на мене - нічого нового. Я вже два свята провів у такому ж режимі: Великдень і Різдво сидячи вдома, на жаль.
Ляшек Жмуд, житель Варшави:
Це може тривати роками, тож нам варто будувати відповідні плани й не сподіватися, що все зміниться за два-три місяці. Віруси завжди були, є і будуть з нами.
А нідерландський уряд уже вирішив, коли все має закінчитися остаточно. Організаторам концертів, фестивалів і конференцій дозволили планувати заходи з 1 липня. До того часу в країні мають вакцинувати більшість населення. Та й експериментальні масові дискотеки продемонстрували позитивні результати. Якщо ж раптом щось піде не так - уряд обіцяє відшкодувати бізнесу 80% витрат за скасовані події - включно до 31 грудня.
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